Українка пішки вийшла з окупованої частини Херсонської області : дрон вивів її з моста

Ще з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, лівий берег Херсонської області знаходиться під окупацією. Люди не витримують жити стільки часу з загарбниками, та намагаються втекти з цієї території.

Українські військові 11 червня з дрона помітили жінку на вцілілій частині Антонівського мосту з боку тимчасово окупованих Олешок. Про це передає видання Факти.

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Жінку примітив оператор українського дрона, якому вона показала свій паспорт. У результаті дрон провів її до позицій ЗСУ на лівому березі, звідки військові доправили жінку на підконтрольну Україні територію.

Жінка є громадянкою України. На початку війни вона поїхала до росії, кілька разів переїжджала та вирішила повернутися до України. З російського міста Бєлгород вона дісталася Джанкоя, потім вирушила до Скадовська і Раденська. З Раденська до міста Олешки її підвезли російські військові. Переночувавши там, вона пішки дійшла до Антонівського мосту.

На мосту її помітив український дрон. На камеру вона показала свій паспорт. Дрон довів її до укриття. Потім її забрали українські військові. За словами жінки, жодних перешкод на шляху від Олешок із боку російської армії не було. Сама вона не знала, що Антонівський міст зруйновано.

Це перший випадок, коли людина не знала, за її словами, що міст зруйнований. Вона приїхала до Олешок, там переночувала, а потім вирішила йти, ніхто її не зупиняв на цьому шляху. Наші військові, які контролюють цей периметр, перевіряють людей і одразу не стріляють. Якби хтось пішов у бік росії, то це 100% розстріляли б. Саме тут жінка здогадалася, що треба показати на камеру (дрона, – ред.) паспорт, – зазначив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Операція з евакуації жінки тривала близько шести годин і була небезпечною як для неї самої, так і для бійців Сил оборони.

Звичайно, наші хлопці провели її, потім доставили та евакуювали в Херсон човном. Зараз з жінкою проводяться всі перевірки – це першочергово, що потрібно зробити. З нею все добре. А в більшості випадків люди повертаються через пункт пропуску Суми, якщо потрібно, або по великому колу з-за кордону – Грузія, Турція, Польща і через Закарпаття, – пояснив Толоконніков.

Нагадаємо, російська армія підірвала Антонівський міст уранці 10 листопада 2022 року. Це було зроблено після виведення військ із правобережжя Херсона.

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