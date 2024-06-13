Зворушливе відео: херсонські випускники станцювали вальс з різних куточків світу

Вкінці кожного навчального року лунає останній дзвоник. Школярі йдуть на літні канікули, а випускники прощаються з рідними стінами і вирушають у нову дорогу.

Проте російсько-українська війна змусила однокласників роз'їхатись по різних містах та продовжувати навчання онлайн. Випускники херсонської школи вирішили оригінально відсвяткувати останній дзвоник.

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Учні Херсонського фізико-технічного ліцею вирішили станцювати останній шкільний вальс. Проте через відстань між ними, учні вдались до креативного рішення.

Школярі вивчили танець та записали його на відео кожен у своєму місті. Усі ролики змонтували та презентували зворушливе відео.

Вальс випускників Херсонського фізико-технічного ліцею, яких війна розкидала світом, а юність об'єдналась у вирі вальсу і довела усьому світові, що життя – це прекрасна мить – і цю мить ніхто не має права відібрати, – написала авторка відео Інна Бєлова.

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