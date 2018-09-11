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До України приїде робот Софія

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Робот Софія їде до України - фото 1
Робот Софія їде до України

Робот Софія зі штучним інтелектом стане гостею Olerom Forum One 2018 – однієї з наймасштабніших бізнес-подій Східної Європи, яка відбудеться 13 жовтня в київському Палаці спорту.

Оскільки цього року Olerom Forum One присвячений темі "Людина & технології: трансформація можливостей", на ньому будуть обговорюватися, тренди майбутнього, інновації в бізнесі і те, як сила прогресивних технологій може служити на користь бізнесу і відкривати нові горизонти для розвитку українських компаній.

І ще: До 2045 року роботи зможуть брати участь у виборах і одружуватися

Робот Софія їде до України - фото 275444
Робот Софія їде до України

Кілька цікавих фактів про робота Софію:

  • Вона вміє обробляти візуальну інформацію та розпізнавати обличчя. Може імітувати понад 60 видів емоцій, людські жести і вираз обличчя.
  • Це чат-бот, який може відповідати на певні питання і проводити прості бесіди.
  • Робот використовує технологію розпізнавання мови від Alphabet (материнської компанії Google) і самонавчається.
  • У 2017-му Софія отримала громадянство Саудівської Аравії, а у 2018 році – навчилася ходити і танцювати.
  • Актриса Одрі Хепберн стала натхненням для створення образу Софії.
  • Софія виступає з лекціями по всьому світу, дає інтерв'ю.
  • Софія хоче мати сім'ю і вважає, що у роботів має бути більше прав, ніж у людей, тому що у них менше ментальних проблем.
  • Ролик побачення Софії з голлівудським актором Віллом Сміттом став дуже популярним.
Віллу Сміту не вдалося позалицятися до робота Софії - фото 275445
Віллу Сміту не вдалося позалицятися до робота Софії

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Джерело: forumone
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