Українка Ольга Харлан "стала" лялькою Barbie: фотофакт

Відома фехтувальниця Ольга Харлан стала першою українкою, яка отримала лялькову версію Barbie. Тепер її приклад мотивуватиме дівчаток по всьому світу!

29-річна українка Ольга Харлан опинилась у переліку видатних дівчат, які надихнули на створення серії ляльок Role Models від Barbie. На сьогодні у списку є 41 успішна жінка, яка надихає юні покоління на звершення та слугує прикладом для наслідування.

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Кожного року експерти Mattel визначають декількох постатей з різних куточків світу, які реалізувались у різних сферах. Україну першою представлятиме олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Успішна красуня отримала лялькову версію поряд з такими жінками, як Фріда Кало, Ешлі Грем, Кетрін Джонсон та багато інших справді успішних представниць прекрасної статі.

instagram.com/olgakharlan

instagram.com/olgakharlan

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