Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Українка Ольга Харлан "стала" лялькою Barbie: фотофакт

  • 83
Ольга Харлан отримала власну ляльку Барбі - фото 1
Ольга Харлан отримала власну ляльку Барбі / instagram.com/olgakharlan

Відома фехтувальниця Ольга Харлан стала першою українкою, яка отримала лялькову версію Barbie. Тепер її приклад мотивуватиме дівчаток по всьому світу!

29-річна українка Ольга Харлан опинилась у переліку видатних дівчат, які надихнули на створення серії ляльок Role Models від Barbie. На сьогодні у списку є 41 успішна жінка, яка надихає юні покоління на звершення та слугує прикладом для наслідування.

І ще: У продажу з'являться незвичайні ляльки Барбі

Кожного року експерти Mattel визначають декількох постатей з різних куточків світу, які реалізувались у різних сферах. Україну першою представлятиме олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан. Успішна красуня отримала лялькову версію поряд з такими жінками, як Фріда Кало, Ешлі Грем, Кетрін Джонсон та багато інших справді успішних представниць прекрасної статі.

Українка Ольга Харлан 'стала' лялькою Barbie: фотофакт - фото 390063
instagram.com/olgakharlan - фото 390064
instagram.com/olgakharlan
instagram.com/olgakharlan - фото 390065
instagram.com/olgakharlan

Читайте також: Уперше в мультфільмі Disney і Pixar з'явилась ЛГБТ-героїня

Джерело: Громадське
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)
  • 01 березня, 18:00
  • 1625
ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
  • 29 лютого, 16:50
  • 649
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2142059
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна