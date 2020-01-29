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У продажу з'являться незвичайні ляльки Барбі

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У продажу з'являться незвичайні ляльки Барбі - фото 1

У продажі навесні з'являться незвичайні моделі Барбі. Нові ляльки не мають волосся, з шкірними захворюваннями і протезами. Їх можна буде купити вже через місяць.

Нові версії знаменитих іграшок створили в компанії Mattel, якій належить бренд Барбі. Як пояснили дизайнери, таким чином вони хотіли показати різноманіття зовнішніх ознак людини.

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У компанії підкреслили, що інтернет-користувачам дуже сподобалися зображення лисих ляльок. "Пост з прототипом цієї іграшки став найпопулярнішим за всю історію існування нашого Instagram-акаунта", – заявили співробітники Mattel.

У новій колекції є і ляльки з золотим протезом і з плямами, як у людей, які страждають вітіліго. Також в компанії додали, що в 2019 році найбільш продаваною моделлю стала Барбі в інвалідному візку. "Така іграшка – хороший спосіб для дітей дізнатися про різні інвалідності", – вважають творці.

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У продажу з'являться незвичайні ляльки Барбі - фото 382763

У продажу з'являться незвичайні ляльки Барбі - фото 382764

У продажу з'являться незвичайні ляльки Барбі - фото 382765

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Джерело: dailymail
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