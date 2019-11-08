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Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні

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Анжеліка Терлюга - фото 1
Анжеліка Терлюга

Спортсменка Анжеліка Терлюга з Одеси отримала звання найкращої каратистки всіх часів у ваговій категорії до 55 кілограмів. При цьому дівчина вражає не тільки крутими результатами, а й своєю вродою. Дивіться самі!

З початку 2019 року Анжеліка Терлюга на шести турнірах Karate 1 Premier League виграла п'ять золотих та одну бронзову медаль, а на чотирьох Karate 1 Series A взяла три нагороди: золото, срібло та бронзу. Такі високі результати й дозволили українці отримати статус найкращої каратистки всіх часів.

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Як йдеться на офіційному сайті Всесвітньої федерації карате (WKF), за підсумками сезону одеситка лідирує в оновленому рейтингу "All Time Ranking". Так, Анжеліка має 19 114 очок, тоді як її найближча переслідувачка Сара Кардін з Італії – 18 582.

Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366858

"В актуальному рейтингу я вже три роки посідаю першу позицію, але ніколи ще раніше не була №1 в рейтингу за всі часи", – пояснила Анжеліка.

Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366853

В олімпійському рейтингу Терлюга (7087,5) йде другою, поступаючись лише Серап Озчелік Сарапоґлу (7657.5) з Туреччини, яка представляє вагову категорію до 50 кг, але у відборі на Олімпіаду в Токіо вони мають спільний рейтинг. Нагадаємо, у 2020-му змагання з карате вперше будуть включені в офіційну програму Ігор.

Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366859

Ми бажаємо успіху Анжеліці та пропонуємо вам насолодитись ефектними фотками красуні!

Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366880

Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366878
Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366860
Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366879
Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366857
Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366881
Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366886
Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366882
Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366883

До речі, серце одеситки зайняте ;)

Українка Анжеліка Терлюга стала найкращою каратисткою світу: ефектні фото красуні - фото 366856

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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