Україні обіцяють найтеплішу в Європі погоду

В Україну в середу, 29 квітня, прийде тепла погода, в результаті чого країна на день стане однією з найтепліших в Європі. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

"У Києві буде тепліше, ніж в Мадриді, Римі, Парижі, не кажучи вже про Берлін, Лондон, Осло або Гельсінкі", – зазначила Діденко.

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За прогнозом, температура повітря 29 квітня в Києві протягом дня складе + 22 + 24 градуси, а вночі вже не буде заморозків, очікується + 8 + 10 градусів. Синоптик повідомила, що опадів завтра в столиці не очікується, а вітер буде південно-західний. "Тобто, за відчуттями завтра в Києві – один з найбільш комфортних днів", – констатувала Діденко.

Однак, така погода буде не на всій Україні. У західних областях атмосферний фронт зумовить дощі і грози. Опади можуть зачепити також Вінницьку область. "Однак більшість областей України лежать в зоні підвищеного атмосферного тиску, тому істотні опади малоймовірні. Вітер всюди переважно південно-західний, помірний, в східній частині, на півдні і в більшості центральних областей можливі штормові пориви", – повідомила Діденко.

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