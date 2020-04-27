Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Українців попередили про затяжну магнітну бурю

  • 97
Магнітна буря - фото 1
Магнітна буря / narodna-pravda

Сьогодні, 27 квітня, очікується найбільша затяжна магнітна буря 2020 року. Це буде особливо важкий час для метеозалежних і літніх людей.

Магнітна буря триватиме до 30 квітня, при цьому 28 і 29 квітня геомагнітний шторм трохи затихне. У ці дні люди можуть частіше скаржитися на проблеми зі здоров'ям.

І ще: Ці продукти позитивно впливають на роботу мозку

Як поліпшити стан здоров'я при магнітних бурях

  1. Медики рекомендують добре висипатися, не вживати алкоголь, не переїдати і побільше гуляти на свіжому повітрі, не забуваючи про маски та запобіжні заходи під час карантину.
  2. Крім того, намагайтеся в ці дні скоротити фізичні і емоційні навантаження. Намагайтеся максимально скоротити споживання або відмовитися зовсім від кави, міцного чаю, енергетиків, сильних спецій і алкоголю. При цьому робіть акцент на фрукти.
  3. Намагайтеся не робити різких рухів, особливо, коли піднімаєтеся з ліжка: є ризик відчути запаморочення або викликати головний біль.
  4. Тим, хто вирушає в дорогу, потрібно бути дуже акуратними за кермом: концентрація уваги може бути погіршена.
Земля - фото 400382
Земля

Читайте також: Як Україна буде виходити з карантину: офіційний план уряду

Джерело: narodna-pravda
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 2088
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 446
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40086
Загрузка...
Новини