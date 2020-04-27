Українців попередили про затяжну магнітну бурю

Сьогодні, 27 квітня, очікується найбільша затяжна магнітна буря 2020 року. Це буде особливо важкий час для метеозалежних і літніх людей.

Магнітна буря триватиме до 30 квітня, при цьому 28 і 29 квітня геомагнітний шторм трохи затихне. У ці дні люди можуть частіше скаржитися на проблеми зі здоров'ям.

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Як поліпшити стан здоров'я при магнітних бурях

Медики рекомендують добре висипатися, не вживати алкоголь, не переїдати і побільше гуляти на свіжому повітрі, не забуваючи про маски та запобіжні заходи під час карантину. Крім того, намагайтеся в ці дні скоротити фізичні і емоційні навантаження. Намагайтеся максимально скоротити споживання або відмовитися зовсім від кави, міцного чаю, енергетиків, сильних спецій і алкоголю. При цьому робіть акцент на фрукти. Намагайтеся не робити різких рухів, особливо, коли піднімаєтеся з ліжка: є ризик відчути запаморочення або викликати головний біль. Тим, хто вирушає в дорогу, потрібно бути дуже акуратними за кермом: концентрація уваги може бути погіршена.

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