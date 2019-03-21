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Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР

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Водіїв штрафуватимуть за зафіксовані порушення ПДР - фото 1
Водіїв штрафуватимуть за зафіксовані порушення ПДР

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, коли в Україні запустять систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. При цьому він анонсував введення "жахливих штрафів".

За словами Арсена Авакова, запрацює відеофіксація порушень ПДР в повному обсязі до кінця 2019 року. Спочатку на дорогах України з'явиться 30 камер, а потім їхня кількість зросте до тисячі.

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"Майже все готове. Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення", – зазначив Аваков.

Відеофіксація на дорозі - фото 315862
Відеофіксація на дорозі

Нагадаємо, що закон про фото- та відеофіксацію порушень на дорозі президент підписав ще в серпні 2015 року. Згідно з ним, в Україні "запроваджується автоматична фотозйомка та відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка має покращити рівень безпеки дорожнього руху і знизити рівень дорожньо-транспортного травматизму зі смертельними та іншими тяжкими наслідками".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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