Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, коли в Україні запустять систему автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. При цьому він анонсував введення "жахливих штрафів".

За словами Арсена Авакова, запрацює відеофіксація порушень ПДР в повному обсязі до кінця 2019 року. Спочатку на дорогах України з'явиться 30 камер, а потім їхня кількість зросте до тисячі.

Це цікаво: Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини

"Майже все готове. Нам не вистачає маленьких деталей, однієї постанови Кабміну і однієї поправки в парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Але штрафи з цих камер будуть жахливі. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення", – зазначив Аваков.

Відеофіксація на дорозі

Нагадаємо, що закон про фото- та відеофіксацію порушень на дорозі президент підписав ще в серпні 2015 року. Згідно з ним, в Україні "запроваджується автоматична фотозйомка та відеофіксація адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яка має покращити рівень безпеки дорожнього руху і знизити рівень дорожньо-транспортного травматизму зі смертельними та іншими тяжкими наслідками".

Читайте також: 10 випадків, коли поліція має право зупинити ваш автомобіль