Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу

Дорога на Старосамбірщині в жахливому стані

Жителі Старосамбірщини (Львівська область) вирішили привернути увагу до аварійного стану дороги місцевого значення Мшанець – Стрілки, записавши кавер на популярний український хіт "Плакала" гурту KAZKA. І в них це вдалося!

Аварійною дорогою користуються мешканці 11 сіл, тож священик УГКЦ отець Роман, який служить у трьох селах (Мшанець, Галівка, Плоске), ініціював зйомки кліпу для привернення уваги до проблеми.

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"Це крик про порятунок цих сіл, бо, на жаль, через відсутність комунікації, відсутність дороги, ті села вимирають", – наголосив автор ідеї. Текст для каверу на "Плакала" написала дружина священика Наталія, а головну роль зіграв актор, студент ЛНУ ім. Івана Франка Назар Титар зі Старого Самбора.

У відео хлопець разом із дітьми показують ями та вибоїни на дорозі. Дивіться самі!

Протяжність дороги Мшанець – Стрілки становить 18 км, з яких 15 перебувають в аварійному стані. Мешканці неодноразово звертались до чиновників з проханням її відремонтувати, однак на їхні скарги ніхто не реагує. Відтак, 19 березня мешканці зареєстрували петицію на сайті уряду з вимогою проведення капітального ремонту дороги. Таку ж петицію реєструють до Львівської облради.

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