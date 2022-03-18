Українець зібрав портрет Зеленського з кубиків Рубіка: видовищне відео

Рекордсмен України зі збирання кубика Рубіка Олександр Іванчак створив портрет президента України Володимира Зеленського. Це варто побачити!

Процес створення портрета він виклав у своєму Tik-Tok. Олександр збирає піксельні портрети з кубиків Рубіка, а також встановлює рекорди. Він зумів наосліп зібрати кубик Рубіка за 54 секунди.

Це важливо: Ярмоленко після матчу з Севільєю підійшов до українських вболівальників: відео до сліз

Раніше 22-річний хлопець з Дніпра збирав зображення з Майклом Джексоном, Віллом Смітом, Кріштіану Роналду, персонажами з Гаррі Поттера та іншими зірками.

Дивіться відео!

І ще: "Їхали мінним полем": Вакарчук показав жінку, яка вирвалася з блокади Маріуполя – відео