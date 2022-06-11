Спробуйте кохатися українською: Клопотенко звернувся до російськомовних українців

Відомий кухар Євген Клопотенко поділився роздумами щодо того, чи справді необхідно спілкуватись українською мовою. Він поділився власним досвідом та звернувся до російськомовних громадян України.

Український кулінар Євген Клопотенко продовжує ділитись на своєму профілі в інстаграмі інформацією про події в країні, а також власними рецептами та роздумами. Цього разу кухар зважився підняти тему мови. Як зауважив сам Євген, це "лист від російськомовного українця, який 5 років говорить українською на фул-таймі, до російськомовних українців".

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Він пояснив, що від початку повномасштабної війни спостерігав, як одні люди переходили та українську мову, а інші не готові були до цього. У таких випадках були різні пояснення: що не можна примушувати, що російськомовна сім'я, що треба розмовляти або чистою мовою, або ніяк, а також наявність 4 мов у Швейцарії. Тому Клопотенко упродовж цього складного воєнного часу осмислював цю ситуацію.

Насправді відсутність мотивації говорити українською криється у наступному, як на мене. Бо навіщо змінювати мову, це ні на що не впливає. Це просто норм і не те щоб суспільство сильно напрягає та потребує змінитися. Але я, наприклад, так само можу сказати і про корупцію. Це типу погано, але ж ми і з нею якось ок живемо і взагалі це наш бекграунд. То навіщо ж ту корупцію знищувати? Я он за те, що купив принтер, в універі отримав залік по одному предмету. Прокатило ж. Але справжня плата за це - брак знань, які я міг би тоді здобути. Це питання відповідальності перед своїм майбутнім. От і орієнтир на українськомовне суспільство – це про відповідальність за українське майбутнє, – зауважив кухар.

Тому для багатьох російська мова є маленьким непомітним нюансом, але "маленька безвідповідальність великої групи людей - це вже велика безвідповідальність". На думку Клопотенка, це може завдати значного болю українцям.

Вірю, що оскільки з нами вже відбувається досвід великого болю, який стався через комплекс ось таких маленьких безвідповідальностей на різних фронтах, то українська мова переможе. Бо є розуміння сплаченої ціни за українське майбутня. Наразі я знаю безліч людей, які перейшли на українську і взагалі створили багато всього заради України. Це дає сильну надію і взагалі надихає. Мова описує нас перед світом, – наголосив він.

Також Клопотенко вирішив креативно допомогти, хто ще не прийняв для себе рішення визначитись з мовою спілкування, та поділився цікавою порадою.

І ті, хто не перейде ніколи на українську мову, ось вам поштовх через лайфхак: спробуйте кохатися українською і зрозумієте, чому треба на неї переходити. Кажу на своєму досвіді. Спробуйте самі, – відзначив кулінар.

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