На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Спробуйте кохатися українською: Клопотенко звернувся до російськомовних українців
-
- 61
Відомий кухар Євген Клопотенко поділився роздумами щодо того, чи справді необхідно спілкуватись українською мовою. Він поділився власним досвідом та звернувся до російськомовних громадян України.
Український кулінар Євген Клопотенко продовжує ділитись на своєму профілі в інстаграмі інформацією про події в країні, а також власними рецептами та роздумами. Цього разу кухар зважився підняти тему мови. Як зауважив сам Євген, це "лист від російськомовного українця, який 5 років говорить українською на фул-таймі, до російськомовних українців".
І ще: Клопотенко розповів, що швидко приготувати з гуманітарної допомоги: 2 рецепти
Він пояснив, що від початку повномасштабної війни спостерігав, як одні люди переходили та українську мову, а інші не готові були до цього. У таких випадках були різні пояснення: що не можна примушувати, що російськомовна сім'я, що треба розмовляти або чистою мовою, або ніяк, а також наявність 4 мов у Швейцарії. Тому Клопотенко упродовж цього складного воєнного часу осмислював цю ситуацію.
Насправді відсутність мотивації говорити українською криється у наступному, як на мене. Бо навіщо змінювати мову, це ні на що не впливає. Це просто норм і не те щоб суспільство сильно напрягає та потребує змінитися. Але я, наприклад, так само можу сказати і про корупцію. Це типу погано, але ж ми і з нею якось ок живемо і взагалі це наш бекграунд. То навіщо ж ту корупцію знищувати? Я он за те, що купив принтер, в універі отримав залік по одному предмету. Прокатило ж. Але справжня плата за це - брак знань, які я міг би тоді здобути. Це питання відповідальності перед своїм майбутнім. От і орієнтир на українськомовне суспільство – це про відповідальність за українське майбутнє, – зауважив кухар.
Тому для багатьох російська мова є маленьким непомітним нюансом, але "маленька безвідповідальність великої групи людей - це вже велика безвідповідальність". На думку Клопотенка, це може завдати значного болю українцям.
Вірю, що оскільки з нами вже відбувається досвід великого болю, який стався через комплекс ось таких маленьких безвідповідальностей на різних фронтах, то українська мова переможе. Бо є розуміння сплаченої ціни за українське майбутня. Наразі я знаю безліч людей, які перейшли на українську і взагалі створили багато всього заради України. Це дає сильну надію і взагалі надихає. Мова описує нас перед світом, – наголосив він.
Також Клопотенко вирішив креативно допомогти, хто ще не прийняв для себе рішення визначитись з мовою спілкування, та поділився цікавою порадою.
І ті, хто не перейде ніколи на українську мову, ось вам поштовх через лайфхак: спробуйте кохатися українською і зрозумієте, чому треба на неї переходити. Кажу на своєму досвіді. Спробуйте самі, – відзначив кулінар.
Читайте також: Ми вдячні за боротьбу за свободу: актриса Мілла Йовович звернулась до українців
-
16:22Британські бронемашини Husky доставили в Україну: як виглядає іноземна техніка
-
15:5113 нових українських пісень червня, які варто почути кожному
-
15:21Український гурт Dakh Daughters зібрав круглу суму для України на концерті Шона Пенна
-
14:50Один з найдосвідченіших: у Міноборони показали пухнастого розвідника Зорро
-
14:20Укрзалізниця запустила до Перемишля два нові потяги: маршрут та графік руху
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:52Пенсіонер з Канади виграв у лотерею $70 мільйонів, з яких частину передасть Україні
-
13:21Як уникнути зневоднення під час спеки: актуальні поради
-
12:56Мобілізація жінок в Україні: у мережі шириться новий фейк
-
12:25Вчені пояснили, чому саме собаки стали найкращими друзями людей
-
11:51Морпіхи показали, як виганяють окупантів з південних областей – відео
-
11:20Привітання з Трійцею 2022: проза та поздоровлення своїми словами з Зеленими святами
-
10:51"Це добре": гурт "Антитіла" поділився кумедним відео з передової
-
10:21Привітання з Трійцею 2022: смс, вірші та проза з Зеленими святами
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:53Говори красиво: як правильно називати овочі українською
-
09:25Трійця 2022: що можна і не можна робити на Зелені свята
-
08:51Як очистити салон машини від шерсті тварин: проста хитрість для водіїв
-
08:20Картинки зі Святою Трійцею 2022 гарні відкритки і листівки на Зелені свята
- 11 червня
-
20:4412 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:20З чим їсти полуницю: поради відомого шеф-кухаря
-
19:47Як правильно захистити шкіру від сонця влітку: поради медиків
-
19:23Фотошпигуни розсекретили інтер'єр пікапа Tesla Cybertruck: фото салону
-
18:32Як приготувати закуску з полуницею: оригінальний рецепт
-
17:59Як легко, швидко та бюджетно прибрати неприємний запах із взуття
-
15:5113 нових українських пісень червня, які варто почути кожному
-
12:56Мобілізація жінок в Україні: у мережі шириться новий фейк
-
10:51"Це добре": гурт "Антитіла" поділився кумедним відео з передової
- 11 червня
-
20:4412 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:27Розмитнення авто в Дії: як правильно зареєструвати машину онлайн
-
14:54Україна – Вірменія: коли та де дивитись матч Ліги націй
-
11:22Мобілізація в Україні: ТОП 3 поширені фейки про вручення повісток
-
08:52ТОП 5 сервісів для пошуку роботи під час війни
- 10 червня
-
20:54Українські винахідники створили надпотужний павербенк для військових
-
18:51Ми вдячні за боротьбу за свободу: актриса Мілла Йовович звернулась до українців
-
15:49Прикордонники прокачали інтерактивну карту пропуску: які пункти найменш завантажені
-
12:52Український серіал "Кава з кардамоном" покажуть закордоном
-
09:54Джон Сіна приїхав до українського хлопчика, який виїхав із Маріуполя
- 09 червня
-
18:20ROXOLANA презентувала кліп на пісню "Тримайся", який зняла у Києві
-
15:26Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців
-
11:54"Говнокомандуючий Путін": Інна Приходько розсмішила новою пародією на пропагандистів
- 08 червня
-
19:20Індекс борщу: на скільки подорожчала популярна страва за 100 днів війни
-
17:52Роббі Вільямс хоче виступити на Євробаченні 2023, яке відбудеться в Україні
-
15:21Латвія заборонила трансляцію 80 російських телеканалів
-
12:21Словник війни: Тільда Свінтон читатиме свідчення українців на літфестивалі у США
-
09:31Олія, цуцик і ключі: що українці найчастіше гублять у таксі
- 07 червня
-
20:22Коли відновиться довоєнний рівень зарплат українців – прогноз експертів
-
16:53"Джавеліна", а не "Мівіна": волонтери виготовляють локшину для захисників
-
13:51Зірка "Скаженого весілля зняла епічну пародію на пропагандистку Скабєєву: кумедне відео
-
10:29Де ж ті "Байрактари": популярні фейки про БПЛА Bayraktar