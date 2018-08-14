Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Українець встановив світовий рекорд на електробайку

  • 60
Це не перший рекорд українського спортсмена - фото 1
Це не перший рекорд українського спортсмена / facebook

Український спортсмен Сергій Малик установив світовий рекорд швидкості, розігнавши свій електричний мотоцикл до 168 км/год.

Про це зазначено на його Facebook-сторінці. Рекорд був встановлений на 70-му Тижні швидкості на озері Бонневіль у США.

І ще: 50-річне авто встановило швидкісний рекорд

"Рекорд є! Спасибі всім, хто приклався до цього проекту, усім, хто вірив у себе і в нас. Ми другий раз внесли наш жовто-синій прапор у Залу слави Бонневіля!" – зазначив він. Рекорд українець установив на спеціально обладнаному електричному мотоциклі Dnepr Electric.

Відомо, що за рік до цього, у 2017 році, Малик установив інший світовий рекорд, розвинувши на мотоциклі КМЗ Дніпро швидкість 116,86 км/год. Тоді транспортний засіб виявився найшвидшим у класі 650 М-РВG.

Читайте також: Лео Мессі встановив унікальний рекорд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1759
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 513
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 255
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології