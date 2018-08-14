Українець встановив світовий рекорд на електробайку

Український спортсмен Сергій Малик установив світовий рекорд швидкості, розігнавши свій електричний мотоцикл до 168 км/год.

Про це зазначено на його Facebook-сторінці. Рекорд був встановлений на 70-му Тижні швидкості на озері Бонневіль у США.

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"Рекорд є! Спасибі всім, хто приклався до цього проекту, усім, хто вірив у себе і в нас. Ми другий раз внесли наш жовто-синій прапор у Залу слави Бонневіля!" – зазначив він. Рекорд українець установив на спеціально обладнаному електричному мотоциклі Dnepr Electric.

Відомо, що за рік до цього, у 2017 році, Малик установив інший світовий рекорд, розвинувши на мотоциклі КМЗ Дніпро швидкість 116,86 км/год. Тоді транспортний засіб виявився найшвидшим у класі 650 М-РВG.

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