50-річне авто встановило швидкісний рекорд

На Тижні швидкості, що проводиться на висохлому соляному озері в Бонневіллі, 50-річний автомобіль під назвою Challenger 2 встановив рекорд швидкості в категорії машин з атмосферними поршневими двигунами.

Після двох заїздів середня швидкість Challenger склала 722,2 кілометра на годину.

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Історія автомобіля під назвою Challenger почалася в 1960 році, коли його розробник, гонщик і творець хот-родів Мікі Томпсон, розігнався в Бонневіллі до 644 кілометрів на годину. Однак тоді він не зміг завершити другий заїзд через технічні несправності, і його рекорд не зарахували.

До 1968 року Томпсон побудував Challenger 2, але через погодні умови заїзди на швидкість в Бонневілі скасували. У 1988 році Мікі Томпсон і його дружина були вбиті у власному будинку, а їх син Денні законсервував проект і довгий час не повертався до ідеї встановлення рекорду швидкості.

Два роки тому Денні Томпсон знову почав роботу над Challenger 2, допрацювавши машину. Сумарна потужність двох "вісімок" HEMI зросла з 1800 до 2500 сил, а в передньому обтічнику з'явився бак на 113 літрів нітрометану.

Today’s time slip. 450.909mph. We backed up the record! pic.twitter.com/8njj9EFto5 — Danny Thompson (@thompsonlsr) 12 серпня 2018 р.

З 2016-му цей автомобіль зміг набрати 654,6 кілометра на годину. У цьому році на Тижні швидкості в Бонневіллі при першій спробі Challenger 2 розігнався до 718,7 кілометра на годину, а при другій – до 725,6 кілометра на годину. Середній результат і став рекордом у своїй категорії.

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