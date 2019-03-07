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8 березня Серіал Школа

Українець встановив справжню дров'яну піч в салон авто: відео

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Для виведення диму з авто в даху чоловік зробив отвір - фото 1
Для виведення диму з авто в даху чоловік зробив отвір / rambler

Власник автомобіля Іж-21251 Комбі встановив дров'яну піч у салон свого транспортного засобу. Дивіться відео, як функціонує піч і для чого вона у машині.

Машини цієї марки мають багато недоліків і мінусів. Дуже часто їх власники скаржаться на страшненький вигляд, велику витрату палива, постійні поломки і повільність. Крім усього іншого, найголовніший дефект транспортного засобу – це система опалення салону.

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Саме ця система вийшла з ладу у автомобіля жителя села Одеської області. Скло автомобіля сильно потіло, замерзало, нічого не було видно. Водій-механік Анатолій Білоус не розгубився і сконструював собі обігрівач салону.

Прибравши заднє сидіння зі свого Іж-21251 чоловік встановив справжню піч (відповідних розмірів), яку необхідно топити дровами. Для виведення диму в даху він зробив отвір, куди встановив трубу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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