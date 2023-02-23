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Українець вперше переміг у конкурсі Art Photography Awards 2023
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Віктор Бакін став першим українським автором, який здобув премію, завдяки своїй серії знімків Epitome, яка була зроблена в Києві у 2021-2022 роках.
Члени журі LensCulture Art Photography Awards 2023 відзначили 40 фотографів із 20 країн з п'яти континентів. Бакін – перший український фотограф, який отримав цю нагороду. Віктор створював серію Epitome у Києві упродовж 2021-2022 років. Про це повідомляє видання LensCulture.
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Як розповів Бакін, він прагнув створити візуальні нариси на теми спогадів дитинства, дорослішання, дослідження мужності через поетичну природу фотографії.
Але минулого року проєкт почав оголювати нові грані для мене... Адже велика кількість знайомих і друзів, яких я знімав до цього, з початком повномасштабної війни були змушені покинути свою домівку або взагалі виїхати з країни. Деякі поповнили ряди ЗСУ. Війна торкнулася усіх без винятку", – поділився фотограф.
Віктор Бакін народився і виріс в Івано-Франківську, вивчав IT. Згодом працював у банку, де розчарувався у тій роботі, тоді вирішив переїхати до Києва і з 2010 року почав активно займатися фотографією.
Ось ще його цитата щодо роботи над серією знімків Epitome.
Я використовував закріплювач знову і знову, доки він не виснажувався. Він відмовлявся повністю фіксувати зображення та наступного дня вкривав фотопапір брунатними плямами. Цей виснажений фіксаж став для мене візуальною алегорією нашого часу – заплямованою кров’ю українською землею", – пояснив Бакін історію виникнення червоних плям на своїх роботах.
Бакін планує продовжити роботу над серією, аби потім випустити книгу.
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