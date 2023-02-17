Ось це фото переможця конкурсу Travel Photographer of the Year 2022

Переможцем став словенець Матьяз Кривич із фото 33-річного північного білого носорога на ім'я Наджин. Надзвичайне фото тварини дивіться нижче.

Про це стало відомо на офіційній сторінці конкурсу Travel Photographer of the Year.

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Журі визначили переможців міжнародного конкурсу Travel Photographer of the Year за минулий рік. Усього нагороди отримали 14 фотографів у різних вікових категоріях.

Перше місце посів словенець Матьяз Кривич, який є автором світлини 33-річного північного білого носорога, на ім'я Наджин. Надзвичайність фото полягає в тому, що північний білий носоріг майже вимер – Наджин один із двох представників виду, які все ще живі. Друге його фото – це портфоліо вулкана Кумбре-Вьеха, що вивергається, на острові Ла Пальма в Іспанії.

Matjaz Krivic / Travel Photographer of the Year

Друге, третє, четверте і п'яте місця взяли фотографії виверження вулкана Кумбре-В'єха, пташенят пінгвінів у льодовому тунелі, групи зебр зникомого виду Греві та лева, який виглядає скрізь рештки вбитого ним буйвола.

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