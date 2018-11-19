Камера зняла примару, яка бродила біля будинку і випадково зачепила дверний дзвінок

46-річна Мені Пітоссія з Онтаріо, Канада, розповіла, як у неї на ганку з'явилося щось дивне, поки вона чекала посилку. Нежданий гість потрапив на відео. І жінка тепер думає, що це може бути привид її сусіда, який подарував їй свою лавку незадовго до смерті.

Жінка чекала кур'єра з посилкою, коли її собака кинувся до дверей. Вона виглянула у вікно, але нікого не побачила. Хоча трохи пізніше їй прийшло повідомлення на телефон про те, що спрацював дверний дзвінок, який автоматично реагує на рух.

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Мій собака почав гавкати і побіг до дверей. Я чекала пакет, тому думала, що це був кур'єр, – розповіла Мені Пітоссія.

Тоді Мені подивилася на запис з камери і побачила щось дивне. Примарну фігуру на ганку, яка кралася до вхідних дверей. Канадійка була шокована тим, що відбувається. Вона звернулася до екстрасенса. Той порадив їй звернути увагу на лавку зліва, яка теж потрапила в кадр. Тепер жінка вважає, що до неї, швидше за все, приходив привид її покійного друга – сусіда, у якого скоро річниця смерті. Саме він, перед тим як померти, подарував їй лаву. Там вони розмовляли в останній раз.

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