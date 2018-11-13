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У мережі обговорюють нову оптичну ілюзію з маками

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Нова оптична ілюзія - фото 1
Нова оптична ілюзія / Twitter

У Канаді вчителька початкової школи випадково створила оптичну ілюзію на уроці праці.

У мережі зацікавились знімком. Фоловери не розуміють, як вчительці вдалося створити ілюзію, яку вони ще жодного разу не бачили. Зображення отримало понад на порталі Reddit 120 тисяч лайків і 2 тисячі коментарів.

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З'ясувалося, що педагог запропонувала учням вирізати з паперу кілька червоних маків. Вона намалювала їх контури так, щоб вдалося вмістити на одному аркуші більше квіток. В результаті вчителька і діти випадково створили нову оптичну ілюзію.

Спочатку здається, що зображення перетинаються. Придивившись до кожної квітки окремо, стає зрозуміло, що це ілюзія: маки знову "зближуються" при відведенні погляду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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