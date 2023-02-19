Українець та переможець Кубка Європи з фристайлу показав, як проходять його тренування

Орест Коваленко – володар Кубка Європи з фристайлу. У мережі виклали відео, яке захоплює дух з перших секунд. Спортсмен показав, як насправді виглядає процес його підготовки та тренування. Дивіться далі – це приголомшливо!

Орест Коваленко також бронзовий призер III зимових Юнацьких Олімпійських ігор у Лозанні 2020 у дисципліні "біг-ейр".

І ще: Сильний жест від італійця – Дзаньоло взяв 17-й номер в пам'ять про фаната з Туреччини

Такі ось тренувальні будні українського фристайліста:

До теми: Українець вперше в історії взяв золото на Континентальному кубку зі стрибків із трампліна