Українець вперше в історії взяв золото на Континентальному кубку зі стрибків із трампліна

Континентальний кубок – другі за рівнем та престижністю змагання серед стрибунів з трампліна. "Золото" завоював 22-річний Євген Марусяк, який показав найкращий результат на етапі в обох стрибках.

Золото у Клінгенталі стало не лише дебютною нагородою для самого Євгена Марусяка на змаганнях такого рівня, але й першою в історії українських стрибків з трампліна перемогою на Континентальному кубку, пише пресслужба Олімпійської команди на своїй сторінці в Instagram.

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22-річний спортсмен з Івано-Франківщини виконав на трампліні стрибки на 138 і 135.5 метрів та набрав за них 266,4 бала.

Наш спортсмен на 17,2 бала випередив срібного призера швейцарця Ремо Імхофа. Бронзу здобув норвежець Бенджамін Ествольд (247,6 бала).

Дивіться легендарний стрибок Євгена Марусяка:

Попереднім найкращим результатом України на Континентальному кубку було шосте місце Володимира Гливка 1996 року.

Олімпійська команда |OlympicUA / Instagram

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