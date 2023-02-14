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Сильний жест від італійця – Дзаньоло взяв 17-й номер в пам'ять про фаната з Туреччини

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Sky Sports - фото 1
Sky Sports

За декілька днів до своєї трагічної смерті Озкан записав відео до Дзаньоло, в якому привітав його в новому клубі. Землетрус обірвав життя вболівальника Галатасарая на 17-му році.

Пам'ятне зворушливе відео опублікували у Galatasaray EN на сторінці у Twitter.

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Дзаньоло підписав контракт з Галатасараєм до літа 2027 року. В Ромі він грав під цифрою 22.

Зараз новачок Галатасарая Ніколо Дзаньоло визначився з номером у турецькому клубі. Італієць обрав 17-й номер на честь фаната Мухаммеда Еміна Озкана, який загинув внаслідок землетрусу.

Дивитися зворушливе відео:

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