Сильний жест від італійця – Дзаньоло взяв 17-й номер в пам'ять про фаната з Туреччини

За декілька днів до своєї трагічної смерті Озкан записав відео до Дзаньоло, в якому привітав його в новому клубі. Землетрус обірвав життя вболівальника Галатасарая на 17-му році.

Пам'ятне зворушливе відео опублікували у Galatasaray EN на сторінці у Twitter.

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Дзаньоло підписав контракт з Галатасараєм до літа 2027 року. В Ромі він грав під цифрою 22.

Зараз новачок Галатасарая Ніколо Дзаньоло визначився з номером у турецькому клубі. Італієць обрав 17-й номер на честь фаната Мухаммеда Еміна Озкана, який загинув внаслідок землетрусу.

Дивитися зворушливе відео:

We have signed Nicolò Zaniolo from AS Roma on a permanent deal.



Here's his first message to the world with Galatasaray #WeAreUnited pic.twitter.com/S0zhspIQcr — Galatasaray EN (@Galatasaray) February 9, 2023

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