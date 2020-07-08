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Українець створив музей селфі в США: відео
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Емігрант з України Олексій Курилін відкрив музей селфі в американському місті Денвер. Українець разом з ще декількома членами діаспори відкрив музей, щоб "дарувати людям радість".
Так, Олексій Курилін вперше відкрив музей селфі в штаті Колорадо восени 2019 року. Через кілька місяців роботи заклад змушений був закритися через епідемію коронавірусу.
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Чотири місяці українець не міг відкрити музей, але використовував цей час для переїзду в нове приміщення і поновлення експонатів. Зараз там можна зробити селфі на тлі артоб'єктів та інсталяцій, створених спеціально для інтернет-портретів. Вхідний квиток коштує 25 доларів.
В музеї працює кілька емігрантів з України. Адміністратором установи є одеситка Аліна Маляр. Вона говорить, що сучасна молодь є поколінням Instagram і їм цікаві яскраві і незвичайні місця. Музей після повторного відкриття відвідали гості з усіх куточків США. Багато з них відзначили, що не бачили нічого подібного.
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