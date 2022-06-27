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Українець став срібним призером чемпіонату світу серед барист "World of Coffee"

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Українець став срібним призером чемпіонату світу серед барист "World of Coffee" - фото 1

Влад Демоненко отримав срібло на чемпіонаті світу серед барист, який відбувається зараз в Італії. Читайте далі та дізнайтеся, у якій категорії відзначили українця!

Чемпіонат світу серед барист відбувається під час фестивалю "World of Coffee". Зараз він триває в італійському місті Мілан.

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Загалом змагання проводять у чотирьох дисциплінах:

  • з джезви
  • каптейстинг
  • лате-арт
  • кава та алкоголь

Українець Влад Демоненко – дворазовий чемпіон України у спеціальності "кава та алкоголь". Відомо, що хлопець працює у закладі "Фунт кави", що у Дніпрі.

Тож цьогоріч він отримав срібло на чемпіонаті світу серед барист у дисципліні "Coffee in Good Spirits", тобто це напої на основі кави та алкоголю.

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