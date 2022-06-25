Модель X-Wing із фільму "Зоряні війни" продали на аукціоні

Модель літака X-Wing, яка використовувалася у фільмі "Зоряні війни: Нова надія", продали на аукціоні за 2,3 мільйона доларів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

За даними аукціонного дому її продали за 2 375 000 доларів. Про це повідомляє видання IGN.

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Відомо, що Гарвен Дрейс керував X-Wing і він відігравав важливу роль в останньому етапі битви у фільмі, коли повстанці атакують Зірку Смерті.

Мініатюру Red Leader X-Wing створили в Industrial Light & Magic спеціально для фільму. Зазвичай реквізити з фільмів – не рідкість, проте більшість цих моделей X-Wing знищені за допомогою піротехнічних засобів під час знімання кульмінаційної битви. Цей конкретний X-Wing є одним із небагатьох, які залишилися.

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