Українець став "Людиною року 2022" серед тренерів світу

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб отримав найвище визнання від журналу World Soccer – "Людиною 2022".

Журналісти гідно оцінили вчинок Вернидуба, коли він покинув свій попередній клуб "Шериф" через повномасштабне військове вторгнення росії в Україну, пише пресслужба ФК "Кривбас".

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Юрій Вернидуб вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Батьківщину, тому звання "Людина року 2022" серед тренерів отримав за свою громадянську позицію.

До списку найкращих тренерів також потрапили головний тренер "Роми" Жозе Моурінью та наставник збірної Марокко Валід Реграгі.

Юрій Вернидуб праворуч / Twitter Volodymyr Zverov

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