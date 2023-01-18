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Українець Михайло Мудрик офіційно став гравцем Челсі – ВІДЕО

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Chelsea FC - фото 1
Chelsea FC

22-річний півзахисник перейшов на постійній основі до лондонського Челсі, підписавши довгостроковий контракт до літа 2031 року.

Атакувальний півзахисник національної збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик змінив клубну прописку у поточне зимове трансферне вікно. Відтепер українець в АПЛ.

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Новий гравець "Челсі" перейшов з "Шахтаря" за рекордну суму трансферу для українського футболіста – 100 млн євро. Також 22-річний вінгер вже визначився з номером, за який буде виступати, обравши собі число 15.

Я щасливий, що мене підписав "Челсі". Це великий клуб фантастичного чемпіонату, і на цьому етапі моєї кар'єри він є дуже привабливим для мене", - каже Михайло.

Зарплата українця в Челсі, який наразі займає десяту сходинку в таблиці прем’єр-ліги, складатиме 7,5 мільйонів євро на рік, відтак хлопець став найдорожчим гравцем України.

Дивіться відео, як Мудрик вийшов на стадіон "Челсі" у перерві матчу з "Крістал Пелес", огорнутий в український прапор.


Фахівці підрахували, що загалом за свою кар'єру в донецькому Шахтарі Михайло Мудрик провів за першу команду на офіційному рівні 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 17 передач, які призвели до успішного результату.

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