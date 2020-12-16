Момент падіння електроопор на Шулявському мосту потрапив на відео

У мережі з'явилося відео практично синхронного падіння трьох ліхтарних стовпів на Шулявському шляхопроводі у Києві.

Так, опубліковано відео падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві. На записі з камер відеоспостереження видно, як один зі стовпів падає, а за ним і два інших. Над машинами помітний сплеск іскор, а водії ледь встигають загальмувати, щоб не потрапити під падаючі стовпи. Проте один з них таки впав на машину.

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