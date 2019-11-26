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Українець перетворив Запорожець на пікап: диво-авто

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Пікап Запорожець - фото 1
Пікап Запорожець / youtube

Унікальний саморобний пікап створив український винахідник Олександр Городиський з Чернігівської області. Дивіться відео!

Олександр Городиський з села Стольне, Менського району Чернігівської області побудував оригінальний двомісний пікап на базі ЗАЗ-968М.

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Як "донорів" він використовував вузли і агрегати кількох радянських автомобілів. Зокрема, двигун об'ємом 1,3 літра і механічна коробка передач запозичена у Жигулів, задній міст від Москвича, а передній міст, елементи салону і передня частина кузова запозичені у Запорожця.

Створення пікапа почалося у 2007 році і обійшлося винахіднику в 5000 гривень. Дивлячись на цей автомобіль, створюється враження, що це не саморобка, а такий собі серійний екземпляр.

Українець перетворив Запорожець на пікап: диво-авто - фото 370217

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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