McLaren 720S показав надпотужний розгін

Автомобіль McLaren 720S набрав швидкість 100 км/год за 2,39 секунди!

McLaren 720S – абсолютний рекордсмен у багатьох дисциплінах. Не всі суперкари мають шанс перемогти цю машину.

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McLaren 720S оснащений новим "взуттям", оскільки шини Pirelli P Zero Corsa, які поставляють разом із автомобілем, були замінені набором вуличних легальних шин Toyo R888R. Початкові шини використовувалися всього у 2414 км і, очевидно, все ще мали чимало висоти протектора, але колеса вже не були такими ж "липкими", як раніше.

1/4 милі (400 метрів) була завершена всього за 9,765 секунди при 233 км/год. 130 миль на годину (209 км/год) автомобіль набрав всього за 5,27 секунди, а 150 миль на годину (241 км/год) він набрав за 10,36 секунди.

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