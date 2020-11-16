Українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети 2020 року

24-річний українець Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети. Наш силач виграв турнір World Strongest Man у Флориді.

Так, силач з України Олексій Новіков виграв World Strongest Man у США 24-річний українець став наймолодшим атлетом у світі, який завойовував цей титул. Відзначимо, що змагання пройшли у Флориді після шестимісячного перенесення через пандемію коронавірусу.

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Олексій Новіков встановив світовий рекорд у силовій тязі – спортсмен подужав 537,5 кг.

На турнірі у США Новіков зміг перевершити британця Тома Столтмана і канадця Джефа Керона, які також піднялися на п'єдестал – на друге і третє місце відповідно. Новіков став першим українцем після Василя Вірастюка, якому вдалося завоювати титул найсильнішої людини в світі. Вірастюк переміг у 2004 році.

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