22 фрази, які говорять під час заняття сексом і спортом

Ці фрази можна почути під час заняття сексом або спортом

Секс – той же спорт. Тож немає нічого дивного, що у цих двох заняттях люди використовують однаковісінькі фрази. До вашої уваги 22 фрази, які говорять партнери під час заняття сексом і спортом. Якщо ж ви вважаєте заняття сексом спортом – то це узагалі казкове комбо!

Розповідаємо, які фрази можна почути як у спортзалі, так і в ліжку. Підозрюємо, в деяких ситуаціях вам вдасться впізнати себе!

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1. "Я присідаю дуже низько!"

2. "Це можна зробити ще швидше!"

3. "Я більше не можу!"

4. "Підклади рушник!"

5. "Я сьогодні не прийду до фінішу"

6. "Мені потрібен невелика перерва"

7. "Трохи глибше"

8. "Якось сьогодні не ковзає"

9. "Занадто швидко для мене!"

10. "Блін, я пітнію!"

11. "Зроби глибокий вдих"

12. "Завтра буде боляче"

13. "Підніми таз!"

14. "Мені ще потрібно трохи потягнутися"

15. "Поруч багато людей"

16. "М'яч потрапив у лунку!"

17. "Почекай мене"

18. "Я не така гнучка"

19. "Давай випробуємо новий апарат"

20. "Тримайся в цій позі"

21. "Як круто!"

22. "Я хочу спробувати щось нове".

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