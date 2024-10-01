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Українець Артем Котенко встановив рекорд на Дитячому Євробаченні 2024

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Артем Котенко - фото 1
Артем Котенко / Суспільне Мовлення

Переможець Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2024 Артем Котенко встановив рекорд на шоу. 12-річний підліток став першим учасником цьогорічного конкурсу, виступ якого переглянули понад 100 тисяч разів.

Лише за тиждень після проведення Нацвідбору в Україні відео на YouTube назбирало понад 115 тисяч переглядів. Про успіх пісні зауважили в Telegram "Дім Євробачення".

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Переможець Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2024 12-річний Артем Котенко родом з Охтирки Сумської області. Він виступив із піснею "Дім" про те, як росіяни відбирають в українців їхні оселі та рідні міста, і здобув перемогу на шоу. Сам вокаліст навідріз відмовився покидати прифронтову Охтирку.

Виступ Артема Котенка у фіналі Нацвідбору перетнув відмітку у 100 тисяч переглядів! Тим самим ставши першим учасником цьогорічного Дитячого Євробачення, який зумів досягти цієї цифри! – йдеться в заяві.

Артем повʼязав життя з музикою ще в 3 роки, а в 5 почав професійно займатися вокалом. Він уже переміг на "Чорноморських Іграх" у 2021 році. Це не перша спроба юнака підкорити Євробачення: у 2023 році він увійшов до лонгліста Національного відбору. Його мрія – прославитися на цілий світ і показати фанатам, які, як каже хлопець, таланти живуть в Україні.

Зазначимо, що виступ торішньої гранд-фіналістки на Нацвідборі на Дитяче Євробачення за 11 місяців переглянуло понад 225 тисяч людей. Представляла Україну у 2023 році Анастасія Димид із піснею "Квітка". Дівчинка виборола на міжнародній сцені для Батьківщини п'яте місце.

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Джерело: Дім Євробачення
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