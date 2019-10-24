Українцям відкрили безвіз з популярною курортною країною

Україна встановила безвізовий режим з популярною серед туристів країною Карибського басейну – острівною державою Співдружність Домініка.

Туристи зможуть залишатися на курортах Домініки до 90 днів. Для тих, хто їде на більш тривалий термін, віза надаватиметься на безоплатній основі.

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Новий режим набуває чинності 13 листопада 2019 року. Наразі ж з Домінікою діє частковий безвіз: туристи або транзитні пасажири можуть залишатися в країні до 21 дня, для більш тривалих поїздок потрібна віза. Про нові правила відвідування Домініки розповів державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.

Домініка у 2019 році внесена до списку ТОП-25 найкрасивіших місць у світі (за версією CNN Travel). "Острів природи" дуже цінується любителями екотуризму за безліч куточків з незайманою дикою природою. На острові є тропічні ліси, гарячі джерела, озера з гарячою водою і гейзери, пляжі з чорним піском.

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