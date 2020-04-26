Ці продукти позитивно впливають на роботу мозку

З віком когнітивні здібності людини починають знижуватися. Саме тому вчені назвали п'ять продуктів, які допоможуть поліпшити стан мозку та зробити його активнішим.

Велика кількість омега-3 жирних кислот, які сприяють нормальному функціонуванню мозку, міститься в горіхах і насінні льону. Особливо рекомендується вживати волоські горіхи, мигдаль і насіння Чіа, тому що в їх складі багато вітаміну Е і магнію, який значно знижує ризик виникнення хвороби Альцгеймера.

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Жирні сорти риби: тунець, скумбрія, лосось, оселедець і сардини є джерелами омега-3 жирних кислот. Вони покращують пам'ять і стимулюють мозковий кровообіг. Також ці сполуки формують захисні мембрани навколо клітин сірої речовини, щоб їх не пошкоджували шкідливі вільні радикали.

Віддайте перевагу жирним сортам риби

М'ясо птиці містить високоякісний білок. Він стимулює виділення нейромедіаторів дофаміну та норадреналіну, які регулюють рівень стресу і впливають на виникнення реакції "бий або біжи".

Цілісні зерна багаті відразу декількома вітамінами групи B. Вони запобігають запаленню та захищають життєво важливі когнітивні функції.

Йогурти і інші кисломолочні продукти, потрапляючи в кишківник, приносять з собою біфідобактерії, які регулюють роботу цього органу, нормалізуючи процес перетравлення їжі. Також вони знижують почуття тривоги й позитивно впливають на настрій.

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