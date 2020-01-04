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Українців попередили про туман та ожеледицю

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Туман - фото 1
Туман / krapka

В Україні в суботу, 4 січня, очікується туман і ожеледиця в деяких областях. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Повідомляється, що місцями туман прогнозують в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській та Черкаській областях. На решті території України без опадів.

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Середня температура повітря на заході і півдні +2-4 градуси, центральних, північних і східних областях -2-6. У Закарпатській та Дніпропетровській областях зафіксована ожеледиця на деяких ділянках доріг. Також ожеледиця спостерігалася на перевалочних ділянках доріг в Ужоцькому.

"Виконуються роботи щодо обробки проїжджої частини доріг протиожеледними матеріалами. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів у русі не зафіксовано. Для оперативного забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 115 одиниць техніки і 127 робочих", – повідомили в Укравтодорі.

Українців попередили про туман та ожеледицю - фото 378140

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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