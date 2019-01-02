Українців попередили про сильний вітер і хуртовини

У більшості областей України очікується погіршення погодних умов, сильні пориви вітру та хуртовини.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Вранці в Україні, крім південної частини, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини... У Карпатах і на Прикарпатті очікується південно-західний вітер 25-30 м/с", – йдеться в повідомленні відомства з посиланням на Укргідрометцентр.

Погіршення погодних умов очікується також в Києві та Київській області. В інформації зазначається, що на дорогах ожеледиця, пориви вітру вранці 15-20 м/с, хуртовини. Напередодні рятувальники попередили про лавинну небезпеку в Карпатах. За даними Укргідрометцентру, 2 січня у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека – третього рівня.

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