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Українців попередили про потужну магнітну бурю

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Магнітні бурі в лютому - фото 1
Магнітні бурі в лютому / versiya

Сильна магнітна буря накриє Землю вже 6 лютого. Хто схильний до впливу геомагнітних коливань, в чому небезпека метеоударів і як мінімізувати їх вплив – читайте нижче.

Згідно з даними Фізичного інституту імені Лебедєва удар сьогодні, 6 лютого, буде порівняно сильним. Тому недооцінювати вплив магнітної бурі на здоров'я не варто.

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Під магнітною або геомагнітною бурею дослідники мають на увазі "обурення" геомагнітного поля Землі, яке викликане потоками сонячного вітру. Вони взаємодіють з магнітосферою планети, впливають на самопочуття людей, викликаючи збої в організмі. Магнітна буря сильно впливає на метеочутливих людей, гіпертоніків, тих, у кого є проблеми з серцево-судинною системою, а також на емоційно нестабільних людей.

У цей період можливі напади головного болю, стрибки артеріального тиску, безпричинна втома і дратівливість, депресивні настрої і апатія. Щоб уберегтися від негативного впливу магнітної бурі в небезпечні дні варто обмежити себе у каві і повністю відмовитися від алкоголю. Помірні фізичні навантаження, здорове харчування і правильний питний режим – такі поради дають медики. Непогано було б виспатися і уникати стресів, а також присвятити цей день улюбленій справі.

Українців попередили про потужну магнітну бурю - фото 384419

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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