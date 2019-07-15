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Українців попередили про небезпеку

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Правила поведінки за пожежної небезпеки - фото 1
Правила поведінки за пожежної небезпеки

Рятувальники повідомили про погіршення ситуації з пожежною небезпекою, а також нагадали про правила поведінки у цей період. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки відсутності суттєвих опадів, а саме про пожежну небезпеку в країні у найближчі дні.

"15-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, 15 липня і Донецької та Луганської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", – йдеться у повідомленні.

Українців попередили про небезпеку - фото 339998

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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