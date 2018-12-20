Українців попередили про небезпеку в горах

Рятувальники попередили про погіршення ситуації з погодою в українських горах.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про небезпеку лавин на заході країни.

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"За даними УкрГідрометцентру, У зв’язку зі снігопадами, 19-20 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що 20 грудня, у четвер, в країні буде морозна та холодна погода без опадів. Однак до кінця тижня очікується потепління та дощі зі снігом.

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