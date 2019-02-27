Українців попередили про наближення магнітної бурі

На Землю насувається магнітна буря, яка досягне піку в четвер, 28 лютого. У ці дні метеочутливі українці можуть відчути нездужання.

За прогнозами, підвищена метеоактівность на рівні, близькому до G1, можлива вже ввечері 27 лютого. 28 лютого прогнозують магнітну бурю першого рівня.

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Як захиститися від магнітних бур?

Реакція на магнітні бурі індивідуальна, але особливо їх впливам схильні люди зі слабким здоров'ям. Лікарі рекомендують уникати фізичних навантажень і важкої роботи в такі дні, не хвилюватися. На тлі магнітних бур можуть з'явитися слабкість і нервове напруження, головний біль і мігрень.

Варто обмежити вживання жирної, гострої та солоної їжі. Можна пити заспокійливі чаї з м'ятою або мелісою. Також лікарі радять вживати більше вітаміну С. Крім того, необхідно виключити алкоголь, а гіпертонікам слід пити більше води. Також варто більше ходити пішки і мати під рукою аптечку. Людям у віці краще утриматися від довгих поїздок в цей день.

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