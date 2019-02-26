Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Останні дні лютого в Україні відзначаться опадами у вигляді дощу з мокрим снігом, а також сильним вітром. Однак вже з нового тижня на зміну негоді прийде поступове потепління.

До кінця лютого в країні втримається холодна та мокра погода з періодичними проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Особливих змін у погоді, включно з вихідними, не буде. Звичайно, мокрий сніг притихатиме, подекуди переходитиме у дощ чи мряку, навіть подекуди прояснятиме. Проте температура повітря буде низькою. Найближчої ночі очікується від 2 тепла до 3 морозу, вдень +1+5 градусів, на Закарпатті +3+8 градусів. Весь час задуватиме холодний вітер, який вгомониться аж в суботу-неділю", – відзначила вона.

У Києві 27 лютого опадів поменшає, а температура вночі коливатиметься на рівні 0-1, а вдень до +1+3.

"У найближчий понеділок, 4 березня, південно-західний вітер принесе в Україну потепління. Поступово температура повітря йтиме вгору і навіть перескочить +10 градусів. Але це буде з понеділка", – потішила Діденко хорошими новинами.

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