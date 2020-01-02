Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Українців попередили про дводенну магнітну бурю

  • 9
Магнітні коливання - фото 1
Магнітні коливання / fakty

Магнітна буря в січні 2020 наскочить на Землю в середині місяця. Метеоудар буде не надто потужним, але тягнутиметься два дні поспіль.

Магнітна, або геомагнітна буря, може тривати від декількох годин до декількох діб. Вона стає наслідком надходження в околиці Землі потоків сонячного вітру і їх взаємодії з магнітосферою планети.

І ще: Ефект магнітного поля показали на уповільненому відео

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, найближчу магнітну бурю варто чекати вже 14 і 15 січня. Метеоудар не буде дуже сильним, але фахівці в цей період рекомендують уважніше поставитися до свого здоров'я.

Від метеоударів можуть постраждати всі без винятку. Це проявляється, як безпричинний головний біль, втома, дратівливість, апатія. Але особливо схильні до їх дії метеочутливі люди, гіпертоніки, з серцево-судинними недугами, психічно нестабільні люди. Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, медики в період геомагнітних ударів рекомендують відмовитися від алкоголю, шкідливої ​​жирної їжі, звести до мінімуму вживання кави та інших збуджуючих напоїв.

Українців попередили про дводенну магнітну бурю - фото 377723

Читайте також: Як уникнути головних болів під час магнітних бур

Джерело: fakty
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі новорічні та різдвяні фільми: ТОП 25 комедій про Різдво
  • 30.12.2019, 13:39
  • 112290
Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
  • 30.12.2019, 14:33
  • 843
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1985277
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Поради Медицина