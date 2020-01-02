Українців попередили про дводенну магнітну бурю

Магнітна буря в січні 2020 наскочить на Землю в середині місяця. Метеоудар буде не надто потужним, але тягнутиметься два дні поспіль.

Магнітна, або геомагнітна буря, може тривати від декількох годин до декількох діб. Вона стає наслідком надходження в околиці Землі потоків сонячного вітру і їх взаємодії з магнітосферою планети.

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Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, найближчу магнітну бурю варто чекати вже 14 і 15 січня. Метеоудар не буде дуже сильним, але фахівці в цей період рекомендують уважніше поставитися до свого здоров'я.

Від метеоударів можуть постраждати всі без винятку. Це проявляється, як безпричинний головний біль, втома, дратівливість, апатія. Але особливо схильні до їх дії метеочутливі люди, гіпертоніки, з серцево-судинними недугами, психічно нестабільні люди. Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, медики в період геомагнітних ударів рекомендують відмовитися від алкоголю, шкідливої ​​жирної їжі, звести до мінімуму вживання кави та інших збуджуючих напоїв.

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