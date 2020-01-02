На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Українців попередили про дводенну магнітну бурю
-
- 9
Магнітна буря в січні 2020 наскочить на Землю в середині місяця. Метеоудар буде не надто потужним, але тягнутиметься два дні поспіль.
Магнітна, або геомагнітна буря, може тривати від декількох годин до декількох діб. Вона стає наслідком надходження в околиці Землі потоків сонячного вітру і їх взаємодії з магнітосферою планети.
І ще: Ефект магнітного поля показали на уповільненому відео
Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, найближчу магнітну бурю варто чекати вже 14 і 15 січня. Метеоудар не буде дуже сильним, але фахівці в цей період рекомендують уважніше поставитися до свого здоров'я.
Від метеоударів можуть постраждати всі без винятку. Це проявляється, як безпричинний головний біль, втома, дратівливість, апатія. Але особливо схильні до їх дії метеочутливі люди, гіпертоніки, з серцево-судинними недугами, психічно нестабільні люди. Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, медики в період геомагнітних ударів рекомендують відмовитися від алкоголю, шкідливої жирної їжі, звести до мінімуму вживання кави та інших збуджуючих напоїв.
Читайте також: Як уникнути головних болів під час магнітних бур
-
10:16Епатажна Alyona Alyona знялася в купі сміття
-
09:54Українців попередили про дводенну магнітну бурю
-
09:23Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
21:242 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:52Грета Тунберг описала 2019 рік п'ятьма словами: позитиву небагато
-
20:20Вийшов трейлер S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
-
19:46Чому чоловікам потрібно відмовитися від солодощів
-
19:16Названий найефективніший спосіб уберегтися від хвороб
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
18:43Науковці розповіли, чому не варто щодня носити кросівки
-
18:22Чому в Україні хочуть заборонити секонд-хенди
-
18:00Гороскоп на 2 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:44Tesla Model X порівняли в дрегу з "зарядженим" Lamborghini Urus
-
17:17Названа точна швидкість зору соколів
-
16:49Розкриті характеристики смартфонів Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro
-
16:12Фото Джонні Деппа з Ванессою Параді облетіли мережу
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
15:44У новорічну ніч Кейт Міддлтон і принц Вільям зробили важливе оголошення
-
15:15Астронавтка NASA показала, як виглядає Еверест з космосу
-
14:47Шедеври архітектури, які з'являться у 2020 році
-
14:25Від якої страви варто відмовитися під час святкування
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
09:23Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
-
09:00Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
08:25Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році
- 30 грудня
-
21:26Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року
-
18:22ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
16:20Модні чоловічі светри 2020: добірка найкращих моделей нового сезону
-
14:33Найкраща зарубіжна музика 2019: плейлист усіх популярних пісень року
-
12:00ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
-
10:43Найкращий спортсмен десятиліття за версією AP
-
08:13Погода в Україні 30 грудня: відчутний мороз і ожеледиця на дорогах
- 29 грудня
-
20:48Чому новорічні обіцянки краще відкласти до весни
-
18:50Дівчина тижня: зухвала модель Лорена Медіна, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
16:17Тест: Яка ти святкова страва