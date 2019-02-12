Ефект магнітного поля показали на уповільненому відео

У мережі було опубліковано відео, в якому показано ефектний "танець металевої тирси" навколо магніту. Уповільнений ролик демонструє все, що відбувається у найдрібніших деталях.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Magnetic Games. У ньому показано, як химерно шикуються частки стружки вздовж ліній магнітного поля.

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Автором ролика виступив Мірко Пафунді, який викладає різні трюки з магнітами. "Роботу магнітів вже пояснили науково, але в цьому все одно є щось магічне", – додав він.

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