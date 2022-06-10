Українців не здолати: військовий зворушливо виконав "Мелодію" Скорика на фронті

Українці понад три місяці мужньо протистоять російській агресії. І хоч наші військові бачать щодня справжні жахіття, це не відбирає у них людяності та добра. І, часом, у них знаходиться можливість продемонструвати творчість.

Як-от військовому Олександрові. Він зіграв на флейті впізнану усіма "Мелодію" легендарного Мирослава Скорика. Це зворушує до глибини душі.

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Наш захисник – один із тих, кому довелось проміняти музичний інструмент на зброю. І таких музикантів у нашій країні дуже багато. Чого не скажеш про росіян, які відправляють на війну або відвертих "ваньок", або ж справжніх головорізів. Але жодного представника цвіту нації. Хоча, який там може бути цвіт нації у Росії?

Відомо, що Олександр був учителем музики. Тож з собою на фронт він узяв те, що надзвичайно важливе для нього. Мовиться про флейту. І саме на ній він зворушливо виконав "Мелодію" талановитого Мирослава Скорика.

З такими людьми ми вкотре переконуємось, що Україну не здолати. А вас ми вкотре закликаємо підтримувати наших військових. Донатьте на ЗСУ. Пам'ятайте, що кожна гривня зараз на вагу золота!

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