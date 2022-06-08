Ніно Катамадзе виступить на благодійному ярмарку-зустрічі у Львові: кошти підуть на ЗСУ

12 червня о 12:00 на площі Маланюка у Львові відбудеться благодійний ярмарок-зустріч, що організовує Львівська національна філармонія. Окрім цього колектив запрошує усіх долучитися до онлайн-аукціону.

Лоти аукціону, серед яких зустрічі з відомими людьми, майстерки, іграшки, прикраси, твори мистецтва, будуть розміщені на сторінці "INSO-Львів" 10 червня. Розповідаємо, чим ще буде особливий захід.

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За словами керівниці правління "INSO-Lviv" Іоланти Пришляк, щодня оркестр обробляє десятки запитів допомоги.

Львівська філармонія стала осередком гуманітарної допомоги, і неодноразово вже довела, що культура не буває поза політикою. Нашим великим колективом, ми створили ініціативу ярмарку та аукціону для збору коштів на потреби нашої рідної львівської 80-ої ОМДШБ, – наголосила вона.

Пришляк додала, що під час ярмарку планують зібрати гроші на покупку чотирьох автомобілів, а також термовізійних дронів. Тож очікують на всіх!

Окрім солодощів у відвідувачів буде можливість почути живу музику. Спеціальний гість ярмарку – Ніно Катамадзе.

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