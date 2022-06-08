Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Ніно Катамадзе виступить на благодійному ярмарку-зустрічі у Львові: кошти підуть на ЗСУ

  • 78
У Львові організують благодійний ярмарок-зустріч - фото 1
У Львові організують благодійний ярмарок-зустріч

12 червня о 12:00 на площі Маланюка у Львові відбудеться благодійний ярмарок-зустріч, що організовує Львівська національна філармонія. Окрім цього колектив запрошує усіх долучитися до онлайн-аукціону.

Лоти аукціону, серед яких зустрічі з відомими людьми, майстерки, іграшки, прикраси, твори мистецтва, будуть розміщені на сторінці "INSO-Львів" 10 червня. Розповідаємо, чим ще буде особливий захід.

Це цікаво: Проєкт "Диригенти. Українською" повертається на сцену Львівської філармонії

За словами керівниці правління "INSO-Lviv" Іоланти Пришляк, щодня оркестр обробляє десятки запитів допомоги.

Львівська філармонія стала осередком гуманітарної допомоги, і неодноразово вже довела, що культура не буває поза політикою. Нашим великим колективом, ми створили ініціативу ярмарку та аукціону для збору коштів на потреби нашої рідної львівської 80-ої ОМДШБ, – наголосила вона.

Ніно Катамадзе виступить на благодійному ярмарку-зустрічі у Львові: кошти підуть на ЗСУ - фото 507138

Пришляк додала, що під час ярмарку планують зібрати гроші на покупку чотирьох автомобілів, а також термовізійних дронів. Тож очікують на всіх!

Окрім солодощів у відвідувачів буде можливість почути живу музику. Спеціальний гість ярмарку – Ніно Катамадзе.

Читайте також: Організатори переносять Atlas Festival: що буде з уже купленими квитками

пропозиції партнерів
Новини