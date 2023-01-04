У Держспецзв'язку пояснили, як працює конфіденційний режим у Gmail

Фахівці з Держспецзв'язку розповіли, чи можна додатково захистити файли, які пересилають через пошту Gmail. Читайте далі та дізнайтеся відповідь на важливе питання щодо кіберзахисту!

Конфіденційний режим Gmail може вам знадобитися, якщо ви хочете переслати електронною поштою важливі файли й хочете додатково захистити цю інформацію. Цей режим має переваги, проте не гарантує 100% безпеки.

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Переваги конфіденційного режиму Gmail:

Одержувач не зможе копіювати, вставляти, завантажувати, друкувати й пересилати іншим текст повідомлення та вкладені в нього файли. Але залишається можливість зробити фото чи скриншот екрана.

Відправник може встановити строк доступу до листа: доба, тиждень, місяць, три місяці, п'ять років. Після закінчення цього терміну одержувач більше не зможе відкрити лист.

Конфіденційний електронний лист можна надсилати не тільки на адреси Gmail, але й на адреси будь-яких інших поштових сервісів. Одержувач отримає відповідне повідомлення про отримання листа в конфіденційному режимі.

Іноді, надсилаючи листи, ми просимо одержувачів видалити їх одразу після прочитання. Проте не можемо проконтролювати, чи було це зроблено. У випадку з конфіденційними листами Gmail відправник може закрити доступ до листа у будь-який час. Для цього потрібно зайти в теку "Надіслані", відкрити лист і натиснути кнопку "Заборонити доступ".

Також можна встановити код доступу до конфіденційного листа, який буде надісланий отримувачу в sms. Проте у переліку країн, на номери яких можуть надходити такі sms, поки України немає.

Як увімкнути конфіденційний режим, коли надсилаєте лист: На комп'ютері: Створіть новий лист. Далі натисніть на нижній панелі керування значок у вигляді замку з годинником. Зробіть усі потрібні налаштування. Android та iOS: Створіть новий лист. Далі натисніть значок "Ще" у вигляді трьох крапок у правому верхньому кутку. Натисніть "Конфіденційний режим". Зробіть усі потрібні налаштування.

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