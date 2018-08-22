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Українці знову здивували на американському талант-шоу

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Український колектив на американському талант-шоу - фото 1
Український колектив на американському талант-шоу / Скріншот

Український колектив продемонстрував казкову 3D-історію за допомогою хореографії та передових технологій.

На шоу талантів в США America's Got Talent виступили український постановник і хореограф Костянтин Томільченко зі своєю командою. Шоу знову викликало справжній фурор у суддів.

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Сам хореограф називає виступ "фільмом в живому ефірі, синтез технологій та сценічного мистецтва".

Проект заснований при співробітництві Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (Костянтин Томільченко і Олександр Братковський) PROFI LTD.

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Джерело: youtube
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