Українці знову здивували на американському талант-шоу

Український колектив продемонстрував казкову 3D-історію за допомогою хореографії та передових технологій.

На шоу талантів в США America's Got Talent виступили український постановник і хореограф Костянтин Томільченко зі своєю командою. Шоу знову викликало справжній фурор у суддів.

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Сам хореограф називає виступ "фільмом в живому ефірі, синтез технологій та сценічного мистецтва".

Проект заснований при співробітництві Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (Костянтин Томільченко і Олександр Братковський) PROFI LTD.

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