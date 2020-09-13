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Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
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Українські умільці з київського тюнинг-ательє Proteros попрацювали над Chevrolet Corvette C6. Автомобіль виглядає вражаюче, тож наші ентузіасти складуть гідну конкуренцію американським чи європейським майстрам.
Як повідомляється, автомобілю довелося розширити кузовні елементи, щоб розмістити більші колеса. Ефектні чорні диски "взуті" у низькопрофільну резину. Також кабріолет Chevrolet Corvette отримав зовсім іншу підвіску. У передньому бампері з'явилися величезні повітрозабірники і низький сплітер.
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Ззаду автівку оснастили спойлером, а червоні плафони ліхтарів замінили білими. Також тюнери замінили патрубки вихлопної системи. Про доробки силової установки не повідомляється.
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