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Українці тепер можуть літати без віз у ще одну країну

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Лаос - фото 1
Лаос

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. Українці тепер можуть їздити в Лаос, використавши електронну візу.

Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України. Відтепер громадяни України зможуть перебувати в цій азіатській країні до 30 днів.

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"У Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України", – повідомляють дипломати.

Всього ж українці можуть відвідати без візи 126 країн.

Лаос – атмосферні фото країни, які надихнуть вас на подорож:

Українці тепер можуть літати без віз у ще одну країну - фото 350152

Українці тепер можуть літати без віз у ще одну країну - фото 350153

Українці тепер можуть літати без віз у ще одну країну - фото 350154

Українці тепер можуть літати без віз у ще одну країну - фото 350155

Українці тепер можуть літати без віз у ще одну країну - фото 350156

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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