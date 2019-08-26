Українці тепер можуть літати без віз у ще одну країну

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим. Українці тепер можуть їздити в Лаос, використавши електронну візу.

Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України. Відтепер громадяни України зможуть перебувати в цій азіатській країні до 30 днів.

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"У Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України", – повідомляють дипломати.

Всього ж українці можуть відвідати без візи 126 країн.

Лаос – атмосферні фото країни, які надихнуть вас на подорож:

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